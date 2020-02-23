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السلطان هيثم بن طارق: رسالة عمان هي نشر السلام في العالم

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:43 م
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سلطان عمان - هيثم بن طارق آل سعيد
سلطان عمان - هيثم بن طارق آل سعيد
وكالات
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قال سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، إن "رسالة عمان هي نشر السلام في العالم"، مؤكدًا على أن بلاده عازمة في الاستمرار على هذا النهج.

وأضاف السلطان هيثم بن طارق: "لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف کیانًا حضاريًا فاعلًا ومؤثرًا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها تتناوب الأجيال على إعلاء رايتها، وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم، حاملة إرثا عظيما وغايات سامية".

وتابع: "هذا ما سنحرص على استمراره، معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية"، متعهدًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين.

كما ذكر أننا "نقف اليوم بإرادة صلبة، وعزيمة لا تلين على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء في عمان، ومن أجل توفير الأسباب الداعمة؛ لتحقيق أهدافنا المستقبلية، فإننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئ وتبني أحدث أساليبه، وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة؛ لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها".

وأردف قائلا: "كما أننا سنحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه الأمثل، بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتِها لانتهاج إدارة كُفأة وفاعلة تضع تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني"، موضحًا أن "الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب.. سوف نحرص على الاستماع لهم وتلمُّس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، ولا شك أنها ستجد العناية التي تستحقها".

كما ركز على ضرورة "الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للبحث العلمي، والابتكار سوف يكون في سلم أولوياتنا الوطني، وسنمده بكافة أسباب التمكين باعتباره الأساس الذي من خلاله سيتمكن أبناؤنا من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة"، مشددًا على أن "الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة واضعين نُصب أعيننا المصلحة العليا للوطن، مسخرين له كافة أسباب الدعم والتمكين".

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الكلمات المفتاحية

نشر السلام عمان السلطان هيثم بن طارق

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