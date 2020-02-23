مصطفي شعبان عضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية منذ قليل خلال المؤتمر الصحفي أن النجم مصطفي شعبان سيكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل.



ومن المقرر أن تضم في عضويتها سينمائيين من كل العالم منهم المخرج السينمائي الكبير جاستون كابوريه الحائز علي جائزة سيزار الفرنسية والفنانة الأفريقية ميمونة نداي عضو لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية لمهرجان كان السينمائي في دورته الماضية والمخرج المغربي سعد الشرايبي والناقد النيجيري ستيف ابوريندي .





وتقام الدورة باسم الفنان الكبير فريد شوقي الذي يحتفل المهرجان بمئويته بحضور عائلته كما يهدي المهرجان دورة هذا العام لروح المخرج السينمائي الكبير الراحل سمير سيف وللفنان الافريقي الراحل سوتيجوي كوياتيه من بوركينا فاسو والفنانة القديرة الراحلة عقيلة راتب من مصر والمنتج الراحل أحمد بهاء عطية من تونس والمخرج السينمائي الراحل أسامة فوزي من مصر.



ويقام المهرجان في الفترة من 6 مارس الي 12 مارس 2020 بمدينة الأقصر ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة ، الخارجية ، السياحة ، الشباب والرياضة ، البنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .



