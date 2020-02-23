Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفي شعبان عضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية منذ قليل خلال المؤتمر الصحفي أن النجم مصطفي شعبان سيكون ضمن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل.

ومن المقرر أن تضم في عضويتها سينمائيين من كل العالم منهم المخرج السينمائي الكبير جاستون كابوريه الحائز علي جائزة سيزار الفرنسية والفنانة الأفريقية ميمونة نداي عضو لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية لمهرجان كان السينمائي في دورته الماضية والمخرج المغربي سعد الشرايبي والناقد النيجيري ستيف ابوريندي .


وتقام الدورة باسم الفنان الكبير فريد شوقي الذي يحتفل المهرجان بمئويته بحضور عائلته كما يهدي المهرجان دورة هذا العام لروح المخرج السينمائي الكبير الراحل سمير سيف وللفنان الافريقي الراحل سوتيجوي كوياتيه من بوركينا فاسو والفنانة القديرة الراحلة عقيلة راتب من مصر والمنتج الراحل  أحمد بهاء عطية من تونس والمخرج السينمائي الراحل أسامة فوزي من مصر.

ويقام المهرجان في الفترة من 6 مارس الي 12 مارس 2020 بمدينة الأقصر ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة ، الخارجية ، السياحة ، الشباب والرياضة ، البنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .

Advertisements

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 8 ساعات

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ 35 دقيقة

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ أقل من ساعتين

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

06:42 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

06:46 م

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

06:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status