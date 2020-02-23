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"علاقة آثمة".. اعترافات صادمة لوالدي رضيعة البدرشين

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:01 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات نيابة البدرشين، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك، بقرية أبو رجوان بمنطقة البدرشين، أن وراء الواقعة والدة الرضيعة تبلغ من العمر 18 عامًا.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمة وخطيبها، حيث أنها كانت مخطوبة لوالد الطفلة عاطل يبلغ من العمر19 عامًا لمدة عام ونصف، ويقطن بذات القرية، ولكن جمعتهما علاقة غير شرعية، أسفرت عن حملها، حاولت طوال المدة إخفاء الحمل، فيما طلبت منه الزواج ولكنه رفض، وتم فسخ الخطبة منذ شهور قليلة.

وأفادت التحقيقات مع المتهمين، أن الأم أنجبت الطفلة في الخفاء، ووضعتها في غرفتها بمنزل أسرتها ولكن عقب ولادتها توفت، فأخبرت الخطيب، وقام بمساعدتها للتخلص من الطفل، حتى عثر عليه من خلال والدها أثناء ذهابة للعمل في صباح اليوم التالي.

فيما أمرت النيابة بتشريح الجثة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين قد تلقى بلاغا من أهالي قرية أبو رجوان، مفاده العثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل كيس بلاستيك بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرضيعه وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

علاقة آثمة طفلة البدرشين النياية البدرشين

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