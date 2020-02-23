تعيين "الجاسر" رئيساً لمجلس إدارة الخطوط السعودية

قدم وزير النقل السعودي صالح الجاسر، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الخطوط السعودية.





وأضاف الجاسر: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في تطوير الخطوط السعودية العريقة وخدمة الوطن".





يذكر أنه تم تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيرا للنقل في السعودية 24 أكتوبر الماضي.

وكان الجاسر يشغل منصب المدير العام لـ"المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية"منذ 2014.

وشغل الجاسر منصب الرئيس التنفيذي لـ"الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري"، والمدير العام التنفيذي لأحد قطاعات "شركة عبد اللطيف جميل" بين عامي 2003 و2010.

نال الجاسر الزمالة في الائتمان المصرفي والتدريب المكثف من "بنك تشيس مانهاتن" في الولايات المتحدة الأمريكية.