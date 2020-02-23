افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)

افتتح منذ قليل، نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس إدارة النادي، بحضور الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، الصالون الثقافى لنادى القضاة بالعجوزة.



وتضمنت جلسة الافتتاح الحديث عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية (نموذج أزمة سد النهضة الأثيوبي)، بالإضافة لحوار مفتوح حول أهم الموضوعات والأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي.

