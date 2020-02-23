Advertisements
Advertisements
Advertisements

افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:00 م
Advertisements
الافتتاح
الافتتاح
هدير حمزة تصوير : مصطفي الديب
Advertisements
افتتح منذ قليل، نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس إدارة النادي، بحضور الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، الصالون الثقافى لنادى القضاة بالعجوزة.

وتضمنت جلسة الافتتاح الحديث عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية (نموذج أزمة سد النهضة الأثيوبي)، بالإضافة لحوار مفتوح حول أهم الموضوعات والأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي.
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي قضاة مصر مفيد شهاب سد النهضة الصالون الثقافى

أخبار تهمك

خالد بيومي يحرج اتحاد الكرة بمفاجأة مدوية بشأن عقوبات الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ ساعتين

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

منذ ساعة الا ربع

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعتين و 39 دقيقة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

كيكي سيتين يفاجئ صفقة برشلونة الجديدة بقرار لم يتوقعه أحد

منذ 34 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مفيد شهاب: وضع مضيق باب المندب الحالى يهدد أمن مصر

الاثنين.. لقاء خاص مع الدكتور مفيد شهاب بمكتبة الإسكندرية

"النيابة الإدارية" تعقد دورة بشأن التسوية السلمية للنزاعات الدولية

23 فبراير.. افتتاح الصالون الثقافي لنادي قضاة مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

06:42 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

06:46 م

"الكنيسة" تعترض على التحذير من "مناديل المناولة" بسبب كورونا

06:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status