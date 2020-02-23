مذيعة "MBC" تتعرض لموقف محرج على الهواء بسبب طبيب الغلابة بـ بني سويف

تعرضت الإعلامية ياسمين عز، لموقف محرج بعد سؤالها الدكتور مجاهد مصطفى، طبيب الغلابة ببني سويف وأحد المرشحين على جائزة صانع الأمل بالإمارات، "أولادك كلهم أطباء يا دكتور مجاهد".



ليرد "مصطفى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "بسم الله ماشاء الله.. اوعي تكوني بتحسدي، قولي ما شاء الله"، فعقبت الإعلامية ياسمين عز، ضاحكة، "قلت ما شاء الله"، مستطرد، "ما شاء الله، الله أكبر، اسم الله".



وأضاف طبيب الغلابة، "وزوجتي دكتورة.. عندنا كوم دكاترة بالهبل فالبيت.. بسم الله ما شاء الله".

