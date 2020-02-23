البترول: رفع القدرة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 3 مليارات قدم يوميا (فيديو)

قال حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن حقل ظهر يوجد به 14 بئر ينتج حوالي 2.7 مليار قدم مكعب في نوفمبر الماضي، مشيًرا إلى أنه سينضم بئر أخر للسابقين حيث ستصل القدرة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 3 مليارات قدم يوميا في مارس المقبل؛ وهو رقم كبير.



وأضاف "عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب بمعنى أن حقل ظهر يمثل 40% من إنتاج مصر، مؤكًدا أن حقل ظهر جعل مصر تتوقف عن استيراد الغاز منذ أغسطس عام 2018.



ونوه إلى أن هذا الحقل تم الانتهاء من تجهيزه خلال 22 شهر فقط في حين أن المشروعات المماثلة له عالميا تحتاج لمدة 6 سنوات ليدخل العمل، معقبًا: "إنجاز كبير وراءه شركات مصرية".

