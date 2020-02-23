موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليفربول نظيره فريق وست هام يونايتد، في مباراة هامة وقوية ومثيرة وممتعة للغاية بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين ليفربول ووست هام يونايتد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على ملعب الأنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.