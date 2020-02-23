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موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:48 م
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ليفربول ضد وست هام يونايتد
ليفربول ضد وست هام يونايتد
الفجر الرياضي
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يستضيف نادي ليفربول نظيره فريق وست هام يونايتد، في مباراة هامة وقوية ومثيرة وممتعة للغاية بين الفريقين، وذلك في المباراة المقرر لها بين ليفربول ووست هام يونايتد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على ملعب الأنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح، المباراة أمام وست هام يونايتد، رافعًا شعار الفوز وحصد النقاط الثلاثة ولا بديل عنهما، ومصالحة جماهير ليفربول الغاضبة بعد خسارة ليفربول أمام أتليتكو مدريد بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 24 نقطة.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد
 حيث من المنتظر أن تذاع المباراة بين ليفربول ووست هام يونايتد، والمقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على ملعب الأنفيلدعبر قناة “beIN SPORTS HD 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعليق المصري علي محمد علي.
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