"مش هشارك في الجريمة دي".. أحمد السعدني يعلق على مباراة السوبر

نشر الفنان أحمد السعدني تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وقال إنه يمتنع عن التعليق على ماحدث في مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي منذ أيام.



ووجه السعدني رسالة شديدة اللهجة قائلًا: ‏انا مش حعلق علي اي حاجه تخص الكره في الوقت ده الناس اتهبلت و انا مش مستبعد ناس تموت تاني من جمهور الطرفين و مش حشارك في جريمه زي دي بس اتقوا الله في القرارات ، (و لكنكم تحرقون اغصان الزيتون).



من جانب آخر، علق السعدني منذ أيام على ماحدث من عبد الله جمعة وشيكابالا خلال المباراة وقال "‏عبدالله جمعه ده طفل لسه و الحماس واخده و عايز يحبب جمهور الزمالك فيه انما شيكا عيب والله مش مصدق انك تعمل كده و في الامارات كمان لازم وقفه كبيرة.







