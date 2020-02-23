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إصابة 5 أشخاص جراء إنفجار داخل منزل في مدينة لبنانية

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:33 م
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علم لبنان
علم لبنان
وكالات
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أفاد جهاز الطوارئ والإغاثة اللبناني، مساء اليوم الأحد، في تغريدة عير حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بوقوع انفجار في مبنى سكني شارع الثقافة في مدينة طرابلس شمالي البلاد أوقع مصابين، وقد توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان"، حسب ما نقل موقع "الجمهورية" اللبناني.

وقال الموقع اللبناني: إن المدعو "م. ش" ألقى قنبلة داخل منزله إثر خلاف مع أشقائه في شارع الثقافة بطرابلس، ما أدى الى انفجارها وإصابته مع أربعة من أشقائه، وحضر إلى المكان الصليب الأحمر لنقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة، بحسب "الوطنية للإعلام".

هذا وتسود في لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة غير مسبوقة ألقت بثقلها على مختلف القطاعات، في ظل إرتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية.

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الكلمات المفتاحية

مدينة لبنانية لبنان إنفجار

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