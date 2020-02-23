تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بالتشكيل الأساسي للنادي الأهلي، في مواجهة نادي الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بالتشكيل الأساسي للنادي الأهلي، في مواجهة نادي الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الزمالك على النحو التالي:

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الزمالك على النحو التالي: