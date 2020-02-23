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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:46 م
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الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بالتشكيل الأساسي للنادي الأهلي، في مواجهة نادي الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الزمالك على النحو التالي:
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعه – محمود متولي – علي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشه.
خط الهجوم: وليد سمليان – حسين الشحات – مروان محسن.


وتذاع المباراة بين الأهلي والزمالك، والمقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية، من مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على استاد القاهرة الدولي، عبر قنوات “أون سبورت – تايم سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.
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