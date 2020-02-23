Advertisements
Advertisements
Advertisements

طبيب الغلابة: "وأنا بكشف على الناس بشوف ربنا"

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:47 م
Advertisements
الدكتور مجاهد مصطفى
الدكتور مجاهد مصطفى
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مجاهد مصطفى، طبيب الغلابة ببني سويف وأحد المرشحين على جائزة صانع الأمل بالإمارات، إنه طبيب متميز، وحصل على فرصة تعيين بالقصر العيني، ولكنه رفض حتى يعود لقريته ويخدمها بدلا من السفر والعمل بالمدينة، معقبا: "قريتي فيها ناس فقيرة جدا".

وأشار "مصطفى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه شعر أنه سيكون كالشمس التي ستضيىء الوضع لأهل قريته، لافتا إلى أن شعاره في عمله ومساعدته لأهل قريته كان "ما نقص مال من صدقة".

وأضاف طبيب الغلابة ببني سويف، "كنت بعمل خير وأهل بيتي ميعرفوش عنه حاجة"، متابعا: "وأنا بكشف على الناس بشوف ربنا على الحيط.. واستحالة أغش أحد"، لافتا إلى أن والده أوصاه برعاية الفقراء وتقوى الله في عمله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طبيب الغلابة صانع الأمل السفر

أخبار تهمك

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعة و 22 دقيقة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ ساعة و نصف

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ ساعة و نصف

موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

منذ 35 دقيقة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

المباحث تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة "ربة منزل" متوفية بمنزل أسرتها ببني سويف

أصالة لـ عمرو سعد على "إنستجرام": "ما أحلاك".. فما السر؟! (صور)

أديب يطلق هاشتاج "مصر الدفيانة": "بشوف إيد ربنا في الحملات الخيرية"

"بكري" مهاجمًا دينا أنور: "لمي نفسك مش ناقصينك.. الغلابة هما إللي شالوا البلد"

محمد مشالي يوضح سبب تسميته بـ "طبيب الغلابة"

بعد تكريمه من "بن زايد".. تعرف على مجاهد الطلاوي طبيب المساكين؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

05:34 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

06:42 م

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status