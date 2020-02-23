طبيب الغلابة: "وأنا بكشف على الناس بشوف ربنا"

قال الدكتور مجاهد مصطفى، طبيب الغلابة ببني سويف وأحد المرشحين على جائزة صانع الأمل بالإمارات، إنه طبيب متميز، وحصل على فرصة تعيين بالقصر العيني، ولكنه رفض حتى يعود لقريته ويخدمها بدلا من السفر والعمل بالمدينة، معقبا: "قريتي فيها ناس فقيرة جدا".



وأشار "مصطفى"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه شعر أنه سيكون كالشمس التي ستضيىء الوضع لأهل قريته، لافتا إلى أن شعاره في عمله ومساعدته لأهل قريته كان "ما نقص مال من صدقة".



وأضاف طبيب الغلابة ببني سويف، "كنت بعمل خير وأهل بيتي ميعرفوش عنه حاجة"، متابعا: "وأنا بكشف على الناس بشوف ربنا على الحيط.. واستحالة أغش أحد"، لافتا إلى أن والده أوصاه برعاية الفقراء وتقوى الله في عمله.

