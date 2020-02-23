رسميًا.. الإفتاء تعلن الثلاثاء المُقبل غرة شهر رجب

أعلنت دار الإفتاء أن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر جب لعام 1441 هجريًا.





وكانت دار الافتاء قد استطلعت هلال شهر رجب لعام 1441 هجرية، مساء اليوم الأحد، الموافق 29 جمادس الآخر 1441 هجرية، الموافق 23 فبراير 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.



