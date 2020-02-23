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رسميًا.. الإفتاء تعلن الثلاثاء المُقبل غرة شهر رجب

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد الجلاد
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أعلنت دار الإفتاء أن يوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر جب لعام 1441 هجريًا.

وكانت دار الافتاء قد استطلعت هلال شهر رجب لعام 1441 هجرية، مساء اليوم الأحد، الموافق 29 جمادس الآخر 1441 هجرية، الموافق 23 فبراير 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكانت دار دار الإفتاء قد تلقت سؤالًا يقول "تعودنا صيام أيام من شهر رجب وشعبان من مدة طويلة، ولكن حضر إمام أفتى بعدم جواز هذا الصيام بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام؛ أي إنها ليست سنَّة"، وقال: إن من لم يصم تطوعًّا خلال أيام السنة فلا يجوز له صيام أيام من رجب وشعبان ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي".

وأجابت الدار في فتوى لها، أن التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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