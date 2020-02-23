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صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:38 م
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تشكيل ليفربول
تشكيل ليفربول
الفجر الرياضي
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استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على الدفع بالتشكيل الأساسي لنادي ليفربول، في مواجهة نادي وست هام يونايتد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول ووست هام يونايتد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على ملعب الأنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون بيكير.
خط الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد.
خط الوسط: تشامبرلين – فابينو – جوردان هندرسون.
خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

وتذاع المباراة بين ليفربول ووست هام يونايتد، والمقرر لها بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على ملعب الأنفيلدعبر قناة “beIN SPORTS HD 2″، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعليق المصري علي محمد علي.
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