صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين ليفربول ووست هام يونايتد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، من مساء يوم الاثنين، الموافق 24 فبراير الجاري، على ملعب الأنفيلد، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.