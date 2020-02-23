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إلهام عبدالبديع "للفجر الفني" عن كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو".. وعن كيفية ترشيحها له

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:27 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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اعربت الفنانة إلهام عبدالبديع، عن سعادتها الكبيرة بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" لانه كان حلم لها منذ دخولها مجال التمثيل بالعمل معه.

وتحدثت "عبدالبديع" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن كيفية ترشيحها للمسلسل، حيث أكدت أنها عرض عليها العمل مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"، ونظرًا لإنشغالها بتصوير مسلسل "أهو ده اللي صار "في ذلك الوقت، قامت بالاعتذار عنه، واتفقت معهم على أن تشاركهم في العمل القادم، وعندما قاموا بالتحضير للمسلسل قاموا بالاتصال بها، وأخبروها أنهم يريدون أن تنضم للمسلسل، وقامت بالموافقة على الفور.

وكشفت "عبدالبديع" عن الشخصية التي تقوم بتقديمها خلال الأحداث، حيث أكدت أنها تُجسد دور فتاة تُدعى "هبة"، خطيبة ابن "فلانتينو"عادل إمام، وتقع في مشاكل وخلافات معه طوال الأحداث، مُشيرة أن دورها يحدث في إطار كوميدي.

وروت إلهام عن كواليس العمل مع الزعيم عادل إمام،حيث قالت أن الكواليس كانت رائعة،فبعيدًا عن كونه فنان عظيم،لكنه أب طيب.


وفي سياق آخر، يُشار أن مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق،داليا البحيري، إلهام عبد البديع، حمدي الميرغني، بدرية طلبة، سليمان عيد، هدى المفتي، محمد الكيلاني، طارق الإيباري، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.
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