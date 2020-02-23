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بداية جني محصول بنجر السكر في الإسماعيلية (صور)

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:38 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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بدأت الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، جني محصول بنجر السكر للعروة المبكرة المنزرعة في شهر أغسطس الماضي، وحان موعد جنيها وظهرت خلال عملية الجني مفاجآت مبشرة لمحصول متميز وناجح بسبب ظهور أحجام كبيرة من البنجر المزروع بأحواض قرية البياضية أشهر مناطق زراعة محصول بنجر السكر في الإسماعيلية.

وتشتهر العروة المبكرة بنسب الإنبات المرتفعة عن النبات المزروع في العروات المتأخرة وتمثل 40 % من زراعات المحصول في المحافظة.

وهي زراعة تعاقدية ويبلغ انتاج الفدان في العروة الأولى حوالي من 15 إلى 20 طن للفدان ويتم جني الفدان بواسطة 12 فرد من العمال والعاملات الزراعية ويتم زراعة البنجر في ثلاث عروات بدء من منتصف أغسطس ويتم جني العروة الأولي في أواخر شهر فبرير.

وانتقلت لجنة من الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، وذلك لإجراء التجارب الإحصائية لتحديد الإنتاجية ومتابعة عملية تقليع المحصول برئاسة المهندس مجدي محمود مدير عام الإدارة، والمهندس محمد حسين أخصائي المكافحة بالإدارة، حيث تم متابعة المحصول من بداية تجهيز الأرض للزراعة ووضع البذرة ومرورا بمراحل عمر النبات التي تقدر من 6 الي 7 أشهر وتوجيه المزارعين اتباع الإرشادات الزراعية والمكافحة الحقلية للآفات والأمراض من خلال عقد الندوات الإرشادية الحقلية والأيام الحقلية بمشاركة دكاترة البحوث الزراعية.

وترجع أهمية محصول بنجر السكر من أنه من المحاصيل الاستراتيجي لمصر ويقلل الفجوة الغذائية من نقص السكر وزيادة الإنتاج المحلي من المحصول تعني الوصول للاكتفاء الذاتي وتقليل استيراده من الخارج وتوفير العملة الصعبة، وكذلك يُدر عائد وفير على المزارع من حيث محصول الجذور وهو المحصول الرئيسى إضافة الى محصول العرش الذى يمكن تحويله الى سيلاج لتغذية الحيوانات وقت ندرة الأعلاف.
بداية جني محصول بنجر السكر في الإسماعيلية (صور)
بداية جني محصول بنجر السكر في الإسماعيلية (صور)
بداية جني محصول بنجر السكر في الإسماعيلية (صور)
بداية جني محصول بنجر السكر في الإسماعيلية (صور)
بداية جني محصول بنجر السكر في الإسماعيلية (صور)
بداية جني محصول بنجر السكر في الإسماعيلية (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر محصول بنجر السكر الاسماعيلية اخبار

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