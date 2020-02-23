Advertisements
Advertisements
Advertisements

استمرار إخلاء سبيل المدون وائل عباس وإلغاء التدابير الإحترازية

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:35 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
طارق حافظ
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء اليوم الأحد، إستمرار إخلاء سبيل المدون وائل عباس، وقررت إلغاء التدابير الإحترازية التي كانت مقررة عليه سابقا، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمه نشر أخبار كاذبة عن الدولة ومؤسساتها.

كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة، جددت في وقت سابق حبس وائل عباس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهمه نشر أخبار كاذبة عن الدولة.

وواصلت النيابة التحقيقات مع وائل عباس على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا طوارئ.

وقالت النيابة إن وائل عباس قام بالإشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والإقتصادية بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جنايات القاهرة المدون وائل عباس التدابير الإحترازية

أخبار تهمك

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 8 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعة و 22 دقيقة

موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 5 ساعات

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ ساعة و نصف

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

رفض استئناف متهم في قضية المحور الإعلامي لجماعة الإخوان

تجديد حبس 5 متهمين وإخلاء سبيل أخرى بتهمة نشر أخبار كاذبة

تجديد حبس حازم عبد العظيم بتهمة نشر أخبار كاذبة

إخلاء سبيل شادي أبو زيد بتدابير احترازية

إخلاء سبيل مراسل "أبلة فاهيتا" بتدابير احترازية

تجديد حبس نجل البلتاجي وشقيق مطر بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

05:34 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

06:42 م

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status