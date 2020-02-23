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"الصحة السعودية" تؤكد عدم خطورة استلام الطرود البريدية من الصين

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:31 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكدت وزارة الصحة السعودية، عدم وجود خطورة في التعامل مع الشحنات والطرود البريدية الواردة من الصين وغيرها من الدول التي يسري فيها فيروس كورونا الجديد.

واستبعدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، انتقال الفيروس عبر البضائع.

وفيما يتعلق بالوقاية من هذا المرض، فقد أوضحت وزارة الصحة أن شأنه شأن الأمراض التنفسية الأخرى؛ إذ يجب الاهتمام بنظافة اليدين، واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال، وتجنب مخالطة الذين لديهم أعراض تنفسية، وهذه كفيلة للحد من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر.

‏وأهابت الوزارة بالجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكدت وزارة الصحة أنه لم تُسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد(Covid-19)داخل المملكة، لافتةً إلى أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم 78 ألفًا و767 شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم 23 ألفًا و179 فيما توفي 2477.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا خطورة الصين السعودية البريد

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