إدوارد يمازح جمهوره بصورة من كواليس تصوير"فرصة ثانية"

مازح الفنان إدوارد محبيه بصورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل الفرصة الثانية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام.وداعب إدوارد متابعيه بمشهد له وهو يأكل وعلق عليه قائلًا: المشاهد اللى من النوع ده من المشاهد المفضلة ليا.. اتفضلوا معايا.. من تصوير الفرصة الثانية".مسلسل "الفرصة الثانية" من بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وغيرهم مم النجوم.