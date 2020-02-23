Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "الدستورية العليا": رعاية السيسي لمؤتمر المحاكم الإفريقية يعطيه اهتمام دولي

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:31 م
Advertisements
المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر المحاكم الدستورية العليا بالقارة الأفريقية، يعطيه دفعة واهتمام دولي كبير.

وأشار "مرعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذا هو الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، مضيفا أن مصر دولة أفريقية قضاؤها عريق، مؤكدا أن تبادل الأفكار والخبرات بين الدول يعود بالنفع على كل الأطراف.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية العليا المصرية تؤثر في باقي المحاكم الأفريقية، معلنا أن رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية سيلتقون مع الرئيس السيسي الأيام المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رؤساء محاكم المحكمة الدستورية العليا السيسي

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في القمة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعتين

موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها

منذ نصف ساعة

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 8 ساعات

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 4 ساعات

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

نائب رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس يدعم المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية

"السيسي" يؤكد لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية أهمية تعزيز دور القانون بالقارة

22 فبراير.. انعقاد مؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية

المستشار سعيد مرعي: الاجتماع الأفريفي الدولي يلم شمل المحاكم الدستورية

بعد قليل.. انطلاق مؤتمر المحاكم الدستورية رفيع المستوي

بحضور مدبولي.. انطلاق فعاليات الاجتماع الرابع للمحاكم الدستورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:47 م

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

05:34 م

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

05:01 م

أول قرار رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

05:47 م

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك في القمة أمام الأهلي

06:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status