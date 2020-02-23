رئيس "الدستورية العليا": رعاية السيسي لمؤتمر المحاكم الإفريقية يعطيه اهتمام دولي

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر المحاكم الدستورية العليا بالقارة الأفريقية، يعطيه دفعة واهتمام دولي كبير.



وأشار "مرعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذا هو الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، مضيفا أن مصر دولة أفريقية قضاؤها عريق، مؤكدا أن تبادل الأفكار والخبرات بين الدول يعود بالنفع على كل الأطراف.



وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية العليا المصرية تؤثر في باقي المحاكم الأفريقية، معلنا أن رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية سيلتقون مع الرئيس السيسي الأيام المقبلة.

