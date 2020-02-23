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تفعيل حاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية 

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:27 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمر فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى، لمناقشة سبل الاستفادة من أنشطة "حاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية" التي أطلقتها جامعة الإسكندرية لتقديم أنشطة الدعم وتوفير خدمات الأعمال وتطبيقات الذكاء الأصطناعي والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والفرق البحثية وأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين.

وأشار رئيس الجامعة خلال اللقاء، إلى حرص الجامعة على التواصل مع الجهات ذات الصلة بتخصص الحاضنة، لتنفيذ أنشطتها الداعمة للمشروعات البحثية والشركات الناشئة والحاضنة التكنولوجية، لافتًاً إلى اهتمام الجامعة بالتوجه نحو الذكاء الاصطناعى والذي يمثل واحدا من التقنيات الإستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، ويقدم مكاسب هائلة في الكفاءة والأداء لمعظم القطاعات الصناعية، ودعم صناعة القرار من خلال الاستخدام الأفضل للمعلومات، فضلًا عن دورها فى تحسين الخدمات بشكل كبير، فى كافة المجالات.

حضر اللقاء الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد رزق مدير مشروع الحاضنات التكنولوجية بجامعة الإسكندرية.
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