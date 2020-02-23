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ليفانتي ضد الريال ‬‎ 0/1في الدوري الإسباني (سقطة مفاجئة للميرنجي) | أهداف المباراة (فيديو)

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:02 م
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ليفانتي ضد الريال
ليفانتي ضد الريال
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ليفانتي ضد الريال في الدوري الإسباني

ليفانتي ضد الريال | تعثر فريق ريال مدريد الإسباني بطريقة مفاجئة أمام مضيفه فريق ليفانتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت، على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" لموسم 2020/2019.

اهداف مباراة ليفانتي ضد الريال في الدوري
تعرض النجم البلجيكي إيدن هازارد للإصابة على مستوى الكاحل في الدقيقة 67، ليخرج من المباراة ويحل بدلًا منه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور.

وأحرز فريق ليفانتي هدف اللقاء الوحيد في مرمى الميرنجي في الدقيقة 79 عن طريق خوسيه لويس موراليس بتسديدة رائعة لم ينجح كورتوا حارس الريال في التصدي لها، لتنتهي مباراة ليفانتي ضد الريال بنتيجة 0/1 لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، رفع ليفانتي رصيده بجدول ترتيب الدوري الإسباني إلى النقطة 32 في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الريال عند النقطة 53 في المركز الثاني، خلفًا لبرشلونة المتصدر برصيد 55 نقطة.

وتعتبر هذه الهزيمة لفريق ريال مدريد، هي الثانية له هذا الموسم في الدوري الإسباني، بعد خسارته أمام ريال مايوركا بنتيجة 0/1، في شهر أكتوبر الماضي.

وتعد مباراة ليفانتي، البروفة الأخيرة للفريق الملكي، قبل المواجهة المرتقبة أمام ضيفه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

وبدأ الريال مباراته أمام ليفانتي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو.

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو - كريم بنزيما - إدين هازارد.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة ليفانتي ضد الريال في الدوري:-

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