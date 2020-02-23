مانشستر يونايتد يهزم واتفورد بثلاثية رائعة في الدوري الإنجليزي





نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق واتفورد بنتيحة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل برونو فيرنانديز هدف فريق مانشستر يونايتد الاول عن طريق ركلة جزاء، واحرز انطوني مارسيال هدف الفريق الثاني، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق الشاب جرينوود.





وحقق فريق ولفرهامبتون فوزا سهلا على حساب فريق نوريتش سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة أيضاً في المباراة التي أقيمت على ملعب الولفز.





ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق واتفورد في المركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة.