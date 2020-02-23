المرصد السوري: إصابة جنود أتراك جراء قصف في محافظة إدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأحد، إصابة جنود أتراك في قصف لقوات موالية للحكومة السورية على رتل عسكري تركي في محافظة إدلب، نقلًا عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت يوم أمس السبت، مقتل أحد جنودها جراء قصف للجيش الوطني السوري في محافظة إدلب، لافتة إلى أنها ردت على الهجوم بقصف أسفر عن تدمير 21 هدفًا.





وأوضحت الدفاع التركية: أنه "تم الرد على الهجوم بقصف مدفعي وتدمير 21 هدفاً تابعا للنظام السوري"، حسب ما وكالة "الأناضول" التركية.





​وكانت سلطات محافظة غازي عنتاب التركية، قد أعلنت في وقت سابق، قتل جندي تركي في مدينة إدلب السورية، في هجوم نفذته القوات الحكومية السورية بقنبلة؛ ليصبح بذلك الجندي التركي رقم 16 الذي يلقى حتفه في شهر فبراير الجاري.





وأرسلت تركيا آلاف الجنود والعتاد العسكري إلى المنطقة التي تقع إلى الجنوب من حدودها؛ للتصدي لهجوم تشنه القوات السورية بهدف استعادة السيطرة على المنطقة الخاضعة لسيطرة لفصائل المعارضة.