tawmin موقع ادارة دعم مصر.. اضافة رقم الموبايل ٢٠٢٠ لتحديث بيانات البطاقة التموينية “سجل موبايلك” بخطوة واحدة

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية صاحب البطاقة التموينية بضرورة الدخول إلى رابط دعم مصر وتحديث بيانات بطاقة التموين بإضافة رقم التليفون إلى البيانات. يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على تقديم خدمة إرسال الرسائل النصية لأصحاب البطاقات التموينية. بهدف تقديم كل ما هو جديد حول منظومة السلع التموينية الجديدة، إضافة إلى بونات صرف العيش. وحول الشائعات التي يتناولها البعض عن حذف بطاقات التموين، تؤكد الوزارة أنه لن يتم حذف البطاقة في حالة عدم تسجيل رقم الهاتف دعم مصر. وفيما يلي نعرض لكم كافة عن دعم مصر اضافة رقم المحمول بالخطوات، عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التموين.

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية صاحب البطاقة التموينية بضرورة الدخول إلى رابط دعم مصر وتحديث بيانات بطاقة التموين بإضافة رقم التليفون إلى البيانات. يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على تقديم خدمة إرسال الرسائل النصية لأصحاب البطاقات التموينية. بهدف تقديم كل ما هو جديد حول منظومة السلع التموينية الجديدة، إضافة إلى بونات صرف العيش. وحول الشائعات التي يتناولها البعض عن حذف بطاقات التموين، تؤكد الوزارة أنه لن يتم حذف البطاقة في حالة عدم تسجيل رقم الهاتف دعم مصر. وفيما يلي نعرض لكم كافة عن دعم مصر اضافة رقم المحمول بالخطوات، عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة التموين.

يمكن تسجيل رقم الهاتف إلى بيانات بطاقة التموين عبر الدخول إلى رابط دعم مصر بإتباع الخطوات المدرجة أسفل المقال. كما يمكن الحصول على الأخبار الحديثة حول منظومة الدعم التي تخصصها وزارة التموين بعد تأكيد اضافة رقم الموبايل.









موقع دعم مصر الالكتروني





موقع دعم مصر الالكتروني هو الموقع الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية. وتؤكد وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات البطاقة بإضافة رقم الموبايل الصحيح، ويشترط أن يكون مملوك لأحد الأشخاص المستفيدين من البطاقة التموينية.









دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل





أعلنت وزارة التموين عن مناشدة أصحاب البطاقات التموينية بسرعة تحديث بيانات البطاقة التموينة. وذلك عن طريق الدخول إلى رابط دعم مصر للتمتع بخدمة إخطار أصحاب البطاقات بكل ما هو جديد عن دعم السلع التموينية.









التوجه إلى رابط موقع دعم مصر





تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم البطاقة التموينية، الرقم القومي.





تسجيل الدخول، ومن ثم تظهر بيانات البطاقة التموينية، ثم اضافة رقم الموبايل.





الضغط على حفظ.









وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تسجيل ارقام الموبايل إلى البطاقات التموينية. وذلك بعد أن أطلقت الوزارة ميزة جديدة بداية فبراير الحالي، وهي إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر الهاتف.





وتقدم الوزارة خدمة صرف بونات الخبز والسلع التموينية عن طريق الرسائل القصيرة. وذلك بالدخول إلى رابط موقع دعم مصر الالكتروني وتحديث رقم الهاتف. ويأتي ذلك في ظل سعي وزارة التموين على إيجاد وسيلة فعالة للتواصل مع المواطنين.





ويتم استخراج بطاقة التموين للرجل المتزوج العائل لأسرة، وفقا للشروط التي تخصصها وزارة التموين لاستخراج بطاقة تموينية جديدة. كما يوجد بعض الحالات المسموح فيها استخراج بطاقة تموينية جديدة باسم المرأة.





وتوجد 4 حالات لاستخراج المرأة بطاقة التموين، وذلك في الحالات التالية، الأرملة، المطلقة، المهجورة، ومن تجاوزت سن الأربعين ولم تتزوج. كما تحرص الوزارة على استخراج بطاقات التموين لحالات المرأة الأربعة حرصا على دعم أسرهم.





ويستمر قرار الدكتور على مصيلحي بتنفيذ قراره الاستثنائي المتعلق باستخراج البطاقات التموينية الجديدة لأصحاب المعاش المنخفض. كما يتم استخراج بطاقة التموين لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وأصحاب الأمراض المزمنة.





وجددت وزارة التموين طلبها للأسبوع الثالث بضرورة الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول. بهدف خدمة المستفيدين من منظومة السلع التموينية وبونات الخبز. ليتيح هذا الرقم الوزارة من إبلاغ أصحاب البطاقات بالمعلومات التي تفيدهم عن منظومة الدعم للسلع التموينية.





ويستمر موقع دعم مصر في تلقي الطلبات من أصحاب البطاقات التموينية لإضافة رقم الموبايل الخاص. إذ يقوم صاحب البطاقة بالدخول إلى الموقع وكتابة رقم المحمول الخاص به، أو أحد أفراد الأسرة.



