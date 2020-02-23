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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 23-2-2020

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 23-2-2020 .


كشفت مذكرة بحثية صادرة عن "كابيتال ايكونوميكس" لندن، عن اسباب قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة، حيث أرجعت ذلك إلى مخاوف لدى البنك تتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم عند مستهدفات البنك حول 9±3%.


أعلنت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فوز العرض المقدم من شركة "انتركم انتربرايزس".


يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2020م الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.


قالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة للصندوق أمس، "إن فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6 في المائة، نزولا عن توقعاته في شهر(يناير) 0.4 نقطة مئوية، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئوية".


قال مصطفي هنداوي مدير مدير عام شركة نون للتجارة الإلكترونية في مصر، إن الشركة تدرس تصنيع منتجات بالسوق المحلية تحمل علامتها التجارية على غرار تجربتها بالسوقين الاماراتية والسعودية.


شهد سعر الدولار اليوماليوم الأحد 23-2-2020، حالة من الانخفاض خلال ختام التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في مصر.


أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع حقل ظهر يمثل نموذجاً في التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتحقيق أرقاماً قياسية علي المستوى العالمى.


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ منذ الساعة 10 صباح اليوم الأحد 23 فبراير 2020، وحتى منتصف ليل الخميس 27 فبراير 2020، الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة.


أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم  الأحد ، علي تباين بأداء المؤشرات وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 بنسبة 0.24 % عند مستوى 13688 نقطة، بينما ارتفع  مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01% عند مستوى 1256.1 نقطة ، وهبط مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% عند مستوى 1261.9  نقطة.


رصدت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التبادل التجاري بين أكبر التجمعات الاقتصادية حول العالم، حيث سجل إجمالي التبادل التجاري بين مصر وأهم دول العالم خلال شهر نوفمبر، والفترة من "يناير/نوفمبر" لعام 2019، نحو 5 مليار و338 مليون دولار.



قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن تحرير سعر الصرف وحده ليس السبب في زيادة أسعار المنتجات، ولكن كانت هناك قرارات من وزير الصناعة والتجارة الأسبق بعدم الاستيراد من الخارج، ما جعل بعض الشركات الكبرى تتحكم في أسعار السوق، وتضع هوامش ربح غير مسبوقة.
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