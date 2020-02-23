"الجدعان": مجموعة الـ 20 اتفقت على مواصلة مراقبة مخاطر "كورونا"

قال وزير المالية السعودي، محمد عبد الله الجدعان، إن

مجموعة الـ 20 اتفقت على مواصلة مراقبة مخاطر "كورونا"، ومستعدة





وساد الاجتماع الذي استمر ليومين في الرياض القلق من تداعيات تفشي فيروس كورونا وتوقع صندوق النقد الدولي أنه سيخفض النمو العالمي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.





وناقش وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الأثر المحتمل لوباء فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالميّ، أثناء لقائهم أمس السبت في الرياض في اجتماع يستمر يومين في حين حذر صندوق النقد الدولي من تأثر النمو العالمي.





ويرأس الاجتماع وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي، كما شارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.





وأودى الفيروس بحياة حوالي 2345 شخصاً في الصين، ودفع السلطات إلى قطع وسائل النقل وإرغام الشركات على إغلاق أبوابها.

للحد من آثار كورونا على الاقتصاد العالمي.