الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة فريقه التي تستعد لخوض مباراة الزمالك غدا الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلت القائمة من تواجد محمود كهربا والنيجيري جونيور أجايي وياسر إبراهيم وهم الثلاثي الذي قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري إيقافهم على خلفية أحداث السوبر أمام الزمالك التي شهدت شغب وشجار بين اللاعبين، لتأتي تلك الخطوة بأن النادي يوافق على العقوبات وملتزم بها.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي "أفشة"، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، بعد تسجيل 15 فوزا على التوالي في المسابقة المحلية.

وكانت لجنة الانضباط قررت إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم ومباراتين لكل من جونيور أجايي وياسر إبراهيم من الأهلي.