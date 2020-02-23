Advertisements
Advertisements
Advertisements

أوتريخت يفوز على أنشخيده بثنائية بالدوري الهولندي

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قلب أوتريخت تأخره بهدف إلى فوز ثمين 2 / 1 على تفنتي أنشخيده اليوم الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الهولندي لكرة القدم.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد أنشخيده عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم أنشخيده بهدف سجله هاريس فوكيتش في الدقيقة 70 ورد أوتريخت بهدفين سجلهما جيرانوكيرك ويوناس أوريلي في الدقيقتين 83 و86 .
Advertisements

أخبار تهمك

ننفرد بنشر تفاصيل مقر وزارة الإعلام الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إحالة النائب إلهامي عجينة للجنة القيم بالبرلمان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

منذ نصف ساعة

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

منذ ساعة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ حوالي 22 ساعة

خالد بيومي مهاجما الجنايني: ورط اتحاد الكرة في السوبر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أزمة في منتخب مصر بسبب طارق حامد و"عدوه"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد عقوبات مباراة السوبر.. فايلر يستبعد ٩ لاعبين من موقعة الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق

منذ أقل من ساعتين

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة على "ثلاثي" الزمالك بسبب السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

منذ حوالي 3 ساعات

محمد فضل لنجم الزمالك: "هشطبك ومش هتلعب كرة تاني"

منذ حوالي 4 ساعات

أخلاق الفرسان.. نجم الزمالك يعتذر للاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة في قائمة برشلونة لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. الأهلي يفقد لاعبا جديدا أمام الزمالك

عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

05:34 م

عاجل.. أول اعترافات لبطلة فيديو "مش هدخل حد الحمام"

02:35 م

اللاعب الخائن في البيرنابيو.. طلب ريال مدريد بعد رحيل رونالدو

05:00 م

أول طلب من الأهلي في أزمة "ثلاثي" السوبر المصري

12:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status