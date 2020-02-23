مشاهدة مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 على قناة ( CBC Drama) الفضائية كاملة HD | اعرف موعد عرضها والتردد القناة الناقلة NOW





تصدر مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 تريند محرك بحث جوجل، اليوم الأحد 23/2/2020، وذلك لما يقدمه المسلسل من أحداث مثيرة، ويتابعه عدد كبير من الناس المعجبين والمحبين لقصة المسلسل.





وازدادت في الأونة الأخيرة عمليات البحث بطريقة مكثفة من قِبل المتابعين، وذلك لمتابعة أحداث هذا العمل الدرامي المميز، ويمكنكم الآن متابعة احداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 للفنان محمد رجب على قناة (سي بي سي دراما/ CBC Drama).





وحققت الحلقات الماضية من مسلسل الاخ الكبير نسبة مشاهدة عالية جدًا في مصر وجميع الدول العربية، وذلك عقب ما شهدت حلقاته أحداث كبيرة من الإثارة والتشويق، حيث جاء مسلسل الاخ الكبير في قوائم المسلسلات المصرية الأعلى مشاهدة.





موعد عرض أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 ومن المقرر أن يتم عرض أحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 في تمام الساعة 8 مساًء بتوقيت القاهرة، والإعادة ستكون على 3 فترات، وهي:-

- الفترة الأولى في تمام الساعة 11 مساًء.

- الفترة الثانية في تمام الساعة 2 صباح اليوم التالي .

- الفترة الثالثة (العرض الأخير) في تمام الساعة 2 مساًء.



القناة الناقلة لأحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36

سيتم عرض مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36 للفنان محمد رجب على شاشة قناة (سي بي سي دراما/ CBC Drama) الفضائية، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم تردد القناة ليمكنكم متابعة المسلسل بسهولة.





تردد قناة ( CBC Drama) الناقلة لأحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36

ونقدم لكم اليوم متابعينا تردد قناة ( CBC Drama) الفضائية الناقلة لأحداث مسلسل الاخ الكبير الحلقة 36، وذلك لاستقبال التردد ومتابعة المسلسل، واتبع التالي لمعرفة التردد:-





تردد قناة ( CBC Drama) على القمر الصناعي نايل سات





- القمر الصناعي: نايل سات - Nile Sat.





- التردد: 11488.





- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

