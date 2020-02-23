عاجل.. مفاجآت قوية في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك غدًا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الزمالك، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، على استاد القاهرة، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي :-



شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجيرالدو، ومحمد هاني.

