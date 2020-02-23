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مؤسس ألتراس أهلاوي وسكرتير الكاف السابق.. 8 معلومات عن الراحل عمرو مراد فهمي

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:23 م
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عمرو مراد فهمي
عمرو مراد فهمي
الفجر الرياضي
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توفى اليوم الأحد، عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز الـ 37 عامًا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" بعض المعلومات عن الراحل عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي:-

1- عمرو مراد فهمي من مواليد حي الزمالك بالقاهرة ويبلغ عمره 37 عامًا.

2- تخرج عمرو فهمي من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإداراة الرياضية من جامعة مونتفزونت ببريطانيا، كما اجتاز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006.

3- حصل صاحب الـ37 عامًا على دورات في الإدارة الرياضية من جامعات نوشاتيل في سويسرا وبوكوني في إيطاليا، كما أنه يتحدث عدة لغات أجنبية.

4- عمرو فهمي هو نجل مصطفي فهمي السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والمرشح السابق لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي، كما أنه حفيد مراد فهمي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة القلعة الحمراء وكان جده سكرتيرًا سابقًا للكاف ايضًا.

5- كان عمرو مراد فهمي معروف بانتمائه الشديد للنادي الأهلي وكان أحد مؤسسي رابطة ألتراس أهلاوي.

6- تولي منصب مساعد مدير إدارة البطولات الدولية بالاتحاد الإفريقي بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015، وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين.

7- عمل عمرو فهمي مديرا لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2013-2015، كما عمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

8- تولي منصب السكرتير العام للاتحاد الإفريقي من 2017 حتي 2019 خلفًا للمغربي هشام العمراني، قبل إقالته بسبب اتهامات الفساد التي تعرض لها أحمد أحمد رئيس الاتحاد، وكان ينوي الترشح على منصب رئيس الكاف.

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