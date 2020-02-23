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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:25 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 23/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية منخفضة للغاية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
قالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الجمعة الماضية، تظهر أن المحافظين فازوا بنسبة 70٪ من مقاعد المجلس البالغ عددها 290 مقعدًا، فيما حصل المستقلون على حوالي 20٪ والإصلاحيين 10٪ فقط، وفقًا لموقع "ذا فويس اوف امريكا".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إيطاليا تعلن إلغاء مهرجان البندقية السنوي بسبب فيروس "كورونا"

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم الأحد، أنها الغت مهرجان البندقية السنوي بسبب فيروس كورونا، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || توقيع اتفاق سلام مع طالبان الأفغانية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستقوم بتوقيع اتفاق سلام مع حركة "طالبان" الأفغانية، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

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مهرجان البندقية السنوي طالبان الأفغانية ترامب بوابة الفجر الإصلاحيين

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