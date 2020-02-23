اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تنتظر وصول وفد من الفيفا غدًا

ومن المقرر أن تدعو اللجة التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى لإنتخابات نهاية العام الجاري، بعدما تنتهي مهمة عمل اللجنة.





وسيناقش الوفد القادم من الاتحاد الدولى لكرة القدم مع اللجنة الخماسية مناقشات اللائحة الجديدة والتي يأتي وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.







كما تتطرق المناقشات أيضا للنظام الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري.