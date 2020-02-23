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اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تنتظر وصول وفد من الفيفا غدًا

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:22 م
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الجنايني
الجنايني
محمد جمال
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تنتظر اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى وصول وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غدًا الاثنين من أجل إستكمال المناقشات حول بنوج لائحة العمل الجديدة للجبلاية ونظام الانتخابات.

 
ومن المقرر أن تدعو اللجة التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى لإنتخابات نهاية العام الجاري، بعدما تنتهي مهمة عمل اللجنة.

وسيناقش الوفد القادم من الاتحاد الدولى لكرة القدم مع اللجنة الخماسية مناقشات اللائحة الجديدة والتي يأتي وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.

كما تتطرق المناقشات أيضا للنظام الذي ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري.
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