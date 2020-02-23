موعد مباراة نابولي ضد برشلونة الثلاثاء 25 فبراير في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفا على نظيره نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد سان باولو في تمام العاشرة مساء، في إطار منافسات دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ويدخل برشلونة المباراة وسط العديد من الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها لويس سواريز وعثمان ديمبلي، اللذان سيغيبان حتى نهاية الموسم.





ويخوض برشلونة أولى مبارياته الأوروبية تحت قيادة كيكي سيتين، الذي تولى المهمة خلفا لـ إرنستو فالفيردي الذي رحل بسبب سوء النتائج وخسارة السوبر الإسباني.





ويلعب برشلونة مباراة نابولي منتشيا بعد بالفوز الكبير الذي حققه أمام إيبار برباعية نظيفة في الدوري الإسباني، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.





في المقابل يمر نابولي بمرحلة تذبذب تحت قيادة جينارو جاتوزو بمسابقة الدوري الإيطالي ، حيث يحتل المركز التاسع بعد الفوز أمام بريشيا بثنائية مقابل هدف.





ومن المحتمل أن يخوض برشلونة مباراة نابولي بالتسكيل التالي:





حراسة المرمى : مارك آندري تيرشتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - بيكيه - لينجليت - سيميدو

خط الوسط: بوسكتس - أرثور ميلو - فرينكي دي يونج