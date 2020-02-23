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التموين تعلن إسم الشركة الفائزة بمناقصة الدمغة والموازين

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:21 م
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وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
الفجر الاقتصادي
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أعلنت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فوز العرض المقدم من شركة "انتركم انتربرايزس" للتعاقد على تنفيذ التطبيقات اللازمة لتفعيل منظومة عمل متكاملة لعمليات الفحص والتحليل ودمغ المعادن الثمينة وكذلك التراخيص اللازمة بالتطبيقات المطلوبة والدعم الفني الخاص لكامل الرخص والتطبيقات والمعدات وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية لتطوير أعمال خدمات الفحص والتحليل ودمغ المعادن الثمينة.

وأضافت الوزارة، أن العرض الشركة جاء في المرتبة الاولى من الناحية الفنية والمالية طبقا لتقييم كراسة الشروط والمواصفات التي أعلنت عنها مصلحة الدمغة والموازين بالوزارة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار اتجاه المصلحة للتوسع في تقديم خدمات الفحص والتحليل ودمغ المعادن الثمينة، ورفع مستوى وكفاءة أداء الخدمات المقدمة للتجار وللمواطنين على مستوى الجمهورية واستحداث خدمات جديدة وحرصا من مصلحة الدمغة والموازين على استكمال توفير الخدمات الفنية والتشغيل لمنظومة الفحص والتحليل والدمغ وتطوير الخدمات الفنية المقدمة من خلال المصلحة على مستوى الجمهورية التي تتيحها فروع مصلحة الدمغة والموازين الحالية لعملائها. 

وكانت مصلحة الدمغة والموازين قد أعلنت عن المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2019 لتوريد التطبيقات والمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل نظام التكويد بالليزر (QR ) وتطوير منظومة فحص وتحليل المعادن الثمينة إيماء الي توصيات لجنة البت المالي للمناقصة والمعتمدة للشركات العاملة بمصر والتي لها خبرة في مجال إدارة مشروعات في هذا المجال والمعتمدون الذين يمثلون موردي الأنظمة الحالية لخدمات الفحص والتحليل ودمغ المعادن، مع تقديم ما يثبت بأن الشركة الموردة معتمدة لهذه التراخيص لصالح مصلحة الدمغة والموازين من الشركة الأم خلال فترة المشروع او الشركات الأجنبية التي لها وكلاء في جمهوريه مصر العربية والتي لها خبرة في هذا المجال.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين والتجارة الداخلية مصلحة الدمغة والموازين الدمغة والموازين

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