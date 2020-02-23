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برنامج المنتخب الأولمبي خلال معسكر مارس

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:20 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
محمد جمال
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يستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو العام الحالي، بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر العام الماضي.

ويسعي شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لتحهيز اللاعبين خلال المعسكر القادم فى فترة التوقف الدولى، مارس المقبل، خاصة أن المنتخب الأولمبي ليس لديه سوي توقف دولى فى مارس وأخر فى يونيو.

برنامج المنتخب الأولمبي خلال معسكر مارس سيكون هناك تجمع للاعبين المختارين يوم 20 مارس القادم، قبل السفر للإمارات يوم 23 مارس ثم مواجهة أحد المنتهبات اليابان أو كوريا أو كرواتيا يوم 26 ثم مواجهة الأرجنتين يوم 29 ثم العودة يوم 30.

ويسعي غريب للوقوف على العناصر النى سيختارها للسفر لطوكيو للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020.
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