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الربيعة ووفد البرلمان الأوروبي يبحثان الشؤون الإغاثية

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:08 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اجتمع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع وفد لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، برئاسة هانا نيومان، وحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

وخلال اللقاء الذي عُقد اليوم السبت بمقر مركز الملك سلمان للإغاثة، في الرياض؛ جرى بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وإمكانية التعاون بهذا الخصوص.

وقدَّم الربيعة خلال اللقاء لمحة عن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلةً في مركز الإغاثة في 47 دولة حول العالم، بالتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، موضحًا أن اليمن حظِي بالنصيب الأوفر من تلك المشاريع.

وأشاد الوفد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة والبرلمان الأوروبي، منوهًا بأعمال المركز المتنوعة في المجالات الإغاثية والإنسانية.


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الكلمات المفتاحية

وفد البرلمان الاوروبي الشؤون الاغاثية الربيعة

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