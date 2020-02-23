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ثلاث منتخبات مرشحين لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إستعداداً للأولمبياد.. تعرف عليهم

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:17 م
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المنتخب الاولمبي
المنتخب الاولمبي
محمد جمال
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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي على إقامة معسكر للفراعنة خلال شهر مارس القادم، فى فترة التوقف الدولى بالإمارات، وسيكون هناك وديتين سيخوضهم الأولمبي إستعدادًا للمشاركة في الأولمبياد هذا العام.


وستكون المواجهة الاولى يوم 26 مارس القادم فى الامارات، ولكن لم يستقر حتى الان غريب على المنتخب الذى ستواجهه الفراعنه، ولكن سيكون بين الثلاثي " اليابان أو كوريا أو كرواتيا".


وقد اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم مع إحدي الشركات، لمواجهة منتخب مصر الأولمبي لنظيره منتخب الأرجنتين وديًا يوم 29 مارس القادم.

ويستعد الفراعنة لخوض أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حقق المنتخب الأولمبي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى أقيمت فى مصر العام الماضي.
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