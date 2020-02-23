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فوز بنى سويف والمنيا والالومنيوم وطهطا بدورى القسم الثاني

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:18 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت مباريات اليوم بالجولة 16 للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني عن فوز فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى على حساب فريق بترول أسيوط بأربعة أهداف نظيفة .

انتهى الشوط الأول بتقدم بنى سويف بهدف محمود عبد العاطي في الدقيقة 26، وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 52 الهدف الثاني، عن طريق محمود عبط العاطي، وأضاف كريم أشرف هدفين متاليين في الدقيقتين 60 و63.


وفاز فريق المنيا بقيادة شديد قناوي بثلاثة أهداف نظيفة، على فريق الإعلاميين ، سجلهم داوودا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، واضاف
بدوى عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 35 من الشوط الثاني واضاف عمرو عثمان
الهدف الثالث في الدقيقة43 ,

وواصل فريق طهطا انتصاراته بقيادة مصطفى حكيم بالفوز على فريق تليفونات بني سويف بهدفين مقابل هدف.

تقدم طهطا بهدف في الشوط الأول عن طريق عمرو خالد في الدقيقة 9 وأضاف عبد الرحمن حسن الهدف الثاني في الدقيقة 10 من الشوط الثاني وأدرك تليفونات بني سويف هدف من ركله جزاء في الدقيقة 25.

وحقق فريق الألومنيوم الفوز على فريق البنك الأهلي بهدف محمود عطيتو في الشوط الثاني.

وفاز فريق سوهاج على فريق ديروط بهدف محمود شعبان تريكة في الدقيقة 32 من الشوط الأول، وتعادل شبان قنا مع فريق الفيوم بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الاولى

1-بنى سويف 34 نقطة
2- البنك الأهلي 32 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 30 نقطة
5- تليفونات بني سويف 22 نقطة
6- سوهاج 22 نقطة
7- بترول أسيوط 21 نقطة
8-المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 18 نقطة
10- الفيوم 15 نقطة
11- طهطا 10 نقاط
12- ديروط 8 نقاط
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