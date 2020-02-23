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الدفاع الفرنسية: سنقف مع اليونان وقبرص في نزاعهما مع تركيا

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:05 م
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وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي
وكالات
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قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، مساء اليوم الأحد، إن باريس ستقف مع اليونان وقبرص وتدعمهما في نزاعهما مع تركيا على مناطق في البحر المتوسط، حسبما نقلت صحيفة يونانية.

وهناك خلاف بين اليونان وتركيا بشأن قضايا مختلفة، من حقوق التعدين في بحر إيجة إلى قبرص المنقسمة عرقيا، ويتفاقم التوتر بسبب تنقيب تركيا قبالة قبرص ويُعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة ردًا على ذلك.

وصحرت بارلي في مقابلة مع صحيفة تو فيما: بأن "فرنسا تعتزم الوقوف مع اليونان ومساعدتها على مواجهة التوتر في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط"، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وترافق فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية بالفعل حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول خلال عملياتها بالبحر المتوسط.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية: أن "فرنسا تدعم اليونان وقبرص في مسألة احترام سيادتهما على مناطق بحرية وتدين، مع شركائها الأوروبيين، عدم احترام تركيا لهذه القواعد الأساسية".

وأغضب اليونان اتفاق وقعته ليبيا وتركيا يوم 27 نوفمبر الماضي، يرسم حدًا بحريًا بين البلدين بالقرب من جزيرة كريت اليونانية، ووصفت الاتفاق بأنه انتهاك سافر للقانون الدولي.

ووقعت أنقرة والحكومة الليبية المعترف بها دوليا الاتفاق الذي يرسم حدودهما واتفاقا على توسيع التعاون الأمني والعسكري، في خطوة قالت تركيا إنها تحمي حقوقها، ووصفت أثينا الاتفاق بأنه "مناف للعقل"؛ لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت بين ساحلي تركيا وليبيا.

وقالت بارلي: إن "الاتفاق بين البلدين يثير قلقًا شديدًا، ويعرض هذا الاتفاق المصالح والأمن في المنطقة للخطر، ليست له أي قيمة قانونية ولا يتفق مع القانون الدولي".

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الكلمات المفتاحية

قبرص فرنسا تركيا اليونان الدفاع الفرنسية

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