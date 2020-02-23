نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية مميزة

شاركت النجمة الذهبية نوال الزغبي محبيها بإطلالة جديدة شتوية أثناء تواجدها في لبنان.وظهرت نوال الزغبي ببنطلون جينز رمادي وجاكيت ذو أكمام طويلة، ولم تعلق سوى بكلمة واحدة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور إنستجرام وقالت "مطر".وأشعلت نوال الزغبي، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما طرحت أغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان "القوية"، وذلك بمناسبة عيد الحب.يذكر أن أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي ، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج محمد المقهور، وحققت حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.