بنى سويف يضرب خطوط البترول برباعية في القسم الثاني



نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز برباعية نظيفة على ضيفه بترول اسيوط وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضي، بفي منافسات الاسبوع السادس عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني .



بنى سويف بقيادة مديره الفنى حسن موسي بدأ المباراة بتشكيل مكون من : محمود جمال وبلال سالم ومصطفى صلاح ومحمود بكرى وعاطف محمود وعلى وزة ومعتز محروس ورضا عبد العال وكريم أشرف ومحمود عبد العاطى .



فيما بدأ بترول اسيوط بقيادة مديره الفنى محمد عبد السميع المباراة بتشكيل مكون من : محمد رمضان وأحمد ممدوح ومحمد عفرتو ومحمد دياب واسلام حمدى وأحمد سيد وأحمد بيبو وايهاب فؤاد وكوامى أبواه ومصطفى شلبي وأحمد تركى .



بنى سويف نجح فى تسيد المباراة من البداية وتقدم محمود عبد العاطى لبنى سويف بالدقيقة 29 بالشوط الاول ثم أضاف الهدف الثانى لبنى سويف بالدقيقة 58 ، واضاف كريم اشرف مهاجم بنى سويف الهدف الثالث والرابع بالمباراة بالدقيقة 60 و63 .



نجح بنى سويف فى فرض السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية خاصة فى ظل التحفظ الدفاعى لبترول اسيوط ونجح تقدم بنى سويف بالشوط الاول لفتح خطوط البترول مما شهد غزارة هجومية للفريق السويفى ، وحاول لاعبي البترول فى إحراز هدف ولكن فشلت جميع المحاولات فى ظل تفوق محمود جمال حارس مرمى بنى سويف .



وخلال المباراة اجرى بترول اسيوط تغييرات بنزول كلا من مصطفى عبد الفتاح ومحمد العندليب ومحمد كيكو بدلا من محمد عفرتو وأحمد تركى وأحمد ممدوح .



فيما أجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من محمود مكى ومحمود عاطف ومحمد ميخا بدلا من محمد عبد الجواد ومحمود عبد العاطى وعلى وزة .





وحصل رضا عبد العال ومحمود مكى لاعبي بنى سويف ومحمد دياب لاعب بترول اسيوط على الكارت الاصفر .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 34 نقطة بالمركز الاول فيما توقف رصيد بترول اسيوط للنقطة 21 بالمركز السابع.





وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود بسيونى وعاونه الثنائى عمر فتحى ومحمد شعبان وأحمد أمين حكما رابعا، ومحمد نصر مراقب المسابقات ومحمد فاروق مراقب لجنة الحكام .



ترتيب المجموعة الاولى



1-بنى سويف 34 نقطة

2- البنك الأهلي 32 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 30 نقطة

5- تليفونات بني سويف 22 نقطة

6- سوهاج 22 نقطة

7- بترول أسيوط 21 نقطة

8-المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 18 نقطة

10- الفيوم 15 نقطة

11- طهطا 10 نقاط

12- ديروط 8 نقاط



