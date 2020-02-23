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ثنائي الأهلي يشارك في التدريبات الجماعية رغم غيابهما عن القمة للإيقاف

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:12 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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شارك الثنائي ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الأحد والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وعلى الرغم من تأكد غياب الثنائي عن مواجهة الغد أمام الزمالك إلا أنهما شاركا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويغيب الثنائي عن مباراة الغد أمام الزمالك بعدما تم إيقافهما لمباراتين من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراة السوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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