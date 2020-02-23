ننشر تفاصيل لقاء محافظ أسوان مع وفد البنك الزراعي المصري

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن ملف الاستثمار يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذى والرؤية المستقبلية للمحافظة حيث سيتم تنظيم مؤتمر للإستثمار من أجل جذب مشروعات لها جدوى إقتصادية لإستغلال المقومات والثروات الطبيعية والمزايا النسبية ليساهم كل ذلك فى تحقيق التنمية الإقتصادية المشودة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسواني.





جاء ذلك اثناء لقاء المحافظ مع وفد البنك الزراعى المصرى برئاسة الدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك وذلك بحضور مدير عام التخطيط العمراني.





وقد أشار اللواء أشرف عطية إلى أن المحافظة تسعى لعمل نقلة نوعية فى مختلف القطاعات والإتجاهات ولاسيما فى المجال الزراعى بتشجيع الشباب على إستصلاح الأراضى الجديدة مع القيام بمشروعات فى مجالات الثروة الحيوانية والداجنة من خلال برامج القروض ودعم المشروعات بفوائد بسيطة وإجراءات ميسرة المقدمة من البنك الزراعى للإستفادة من المنتجات وتحقيق القيمة المضافة لها، وهو الذى يتطلب توجه الشباب بالشكل المطلوب فى إتجاه العمل والإنتاج.





وأوضح أنه تم الإتفاق مع مجلس إدارة البنك الزراعى على وضع منظومة وبروتوكول عمل لربط برامج المشروعات مع المزارع البسيط والشباب الراغب فى إقتحام مجال الإستثمار الزراعى ليصبح من صغار المستثمرين بعد تقديم كافة الضمانات والتسهيلات الممكنة للحد من حالات التعثر بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة لحياة أفضل، وفى ختام اللقاء قدم الدكتور تامر جمعة درع البنك الزراعى المصرى لمحافظ أسوان تقديرًا لدعمه للمزارعين والإستثمار الزراعي.