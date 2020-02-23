المنيا يفوز علي الاعلاميين في القسم الثاني





فاز فريق المنيا على حساب فريق الاعلاميين، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني.



ضمت تشكيله المنيا: محمد حسانين، برسوم محروس، محمود المنشاوي، أيمن ناصر، أحمد كاستيلا، محمد شديد، داوودا، محمد سماره، أحمد عصام، بدوي عاشور، محمد علي صادق.



وضمت تشكيله الإعلاميين كل من : محمد خالد، محمد أشرف، محمد محسن ،السيد شعبان، محمد إبراهيم، مهدي صبحي، خالد أشرف، عمر محمد، أحمد سالم، سعد السعيد، فتحي عامر.



بدأت المباراة قويه من جانب الفريق المنياوي حيث شهدت مجريات الشوط الأول سيطره منياويه حيث شهدت الدقيقة 38 فرصه هدف موكد يضيع من أحمد عصام، كما أجري الاعلاميين تغيير بنزول محمد أسامه بدلا من، السيد شعبان، وفي الدقيقة 42 ركله جزاء للمنيا يحرزها داوودا، واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف نظيف.



ثم أنطلق الشوط الثاني وشوط المدربين، حيث شهدت الدقيقة 3 فرصه هدف مؤكد يضيع من أحمد سالم، وفي الدقيقة 7 شارك عمرو عثمان بدلا من أحمد عصام، ثم في الدقيقة 11 حل عصام عمران مكان محمد محسن، وفي الدقيقة 18 كره هدف تضيع من عمرو عثمان بعد مراوغه حارس الاعلاميين لكن مدافع الاعلاميين يخرجها من المرمي.



وفي كن في الدقيقة 27 ركله حره مباشره يسكنها بدوي عاشور المرمي، ليرد أحمد سالم بكره لكن يخرجها محمد حسانين لركنيه.



وفي الدقيقة 33 فرصه تضيع من الإعلاميين، وفي الدقيقة 39 حل مصطفي شعبان الشيبكشي مكان محمد علي صادق، وفي الدقيقة 41 اجري الاعلاميين التغيير الثالث حيث نزل علي دياب للمنيا وخليل حجاجي للاعلاميين.



وحصل محمد ثروت علي بطاقه صفراء لتعطيل الوقت واحتسب حكم اللقاء 7 دقائق وقت بدل ضائع شهدت ركله جزاء أهدرها عمرو عثمان لكن يرد نفس اللاعب بهدف ثالث ليطلق بعدها حكم اللقاء صافره النهاية.



وقد حصل كل من محمد أشرف وخالد أشرف من جانب الإعلاميين ومحمد سماره، وبدوي عاشور من المنيا علي بطاقات صفراء





وقد أدار المباراه تحكيميا سعيد حمزه حكم ساحه يعاونه كل من خالد رمضان مساعد أول، محمد سعد مساعد ثان والحكم الرابع اشرف ربيع، صلاح عبدالعظيم مراقب حكام، مجدي عويس مراقب مسابقات.



ترتيب المجموعة الأولى



1-بنى سويف 34 نقطة

2- البنك الأهلي 32 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 30 نقطة

5- تليفونات بني سويف 22 نقطة

6- سوهاج 22 نقطة

7- بترول أسيوط 21 نقطة

8-المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 18 نقطة

10- الفيوم 15 نقطة

11- طهطا 10 نقاط

12- ديروط 8 نقاط





