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"بزكاتك أكفل أسرة بمشروع صغير".. مبادرة خيرية تطلقها الأورمان في الأقصر

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:05 م
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أرشيفية
أرشيفية
طاهر الحساني
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تطلق جمعية الأورمان الخيرية، بمحافظة الأقصر، مبادرة "بزكاتك.. أكفل أسرة بمشروع صغير"، وذلك في إطار تخطيطها لأن تتماشى أنشطتها الخيرية خلال عام 2020 مع شعار "الانتقال بالعمل الأهلي من الخيرية إلى الاستدامة"، حيث تستهدف التأكيد على الانتقال بشكل الدعم المقدم إلى الأسر الأكثر احتياج من المساعدات الموسمية والإعانات المرحلية إلى توفير دخل شهري ثابت للأسرة بإمدادها بمشروع تنموي صغير ومتناهي الصغر.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المبادرة، تأتي امتدادً للنهج الذى بداته الاورمان قبل سنوات من الان في دعم شرائح الايتام غير القادرين واسرهم من خلال امداد الاسر بمشروع تنموي صغير ومتناهي الصغر حيث نجحت الجمعية ومن خلال مكتب مشروعات الأورمان بالأقصر في تقديم عدد 5393 مشروع تنموي صغير ومتناهي الصغر لعدد 5393 اسرة غير قادرة بالقرى الاكثر احتياج بجميع مراكز المحافظة تنوعت هذه المشروعات ما بين توزيع قروض حسنة وتسليم أكشاك ورؤوس مواشي للأسر الاكثر احتياجًا.

وأوضح شعبان أن مبادرة الأورمان الجديدة تأتى كترجمة سريعة لما طالب به مؤتمر الاورمان الاول للتنمية المستدامة الذى نظمته الجمعية فى يناير الماضى بالاقصر بحضور عدد كبير من الوزراء وشخصيات عالمية واقليمية وعربية رفيعة معنية بالتنمية وان المبادرة تعمل على تشجيع المتبرعين من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة والافراد لان يدعموا بتبرعاتهم توفير فرص عمل ودخل شهرى ثابت للأسر الأشد احتياج والعودة بالقرى إلى أن تصبح قرى منتجة وهو ما يعود بالنفع ليس فقط على الأسر المستفيدة ذاتها ولكن ايضا على الاوساط الاجتماعية المحيطة بالاسرة كونها تستفيد من المنتج الذى تنتجه الاسر من مشروعاتها التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر كذلك العودة بالفائدة على الاقتصاد المصرى بشكل عام.

وأشار شعبان إلى أن المبادرة الجديدة سوف تعمل على توفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع طبيعة الانشطة الاقتصادية فى القرى المستهدفة وتناسب مع امكانيات وقدرات الاسرة المتلقية للمشروع كذلك فقد تم دراسة طبيعة هذه المشروعات دراسة اقتصادية معمقة وتم التخطيط للتنفيذ بما يضمن نجاح المشروع وفرص التسويق وبما يحقق الهدف العام وهو الانتقال بالأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.
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الكلمات المفتاحية

مصر زكاة تنمية الاقصر اخبار

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