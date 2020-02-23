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'الصحفيين' تكرم لجنة التحكيم في مسابقة جوائز الصحافة المصرية

الأحد 23/فبراير/2020 - 04:59 م
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جانب من التكريم
جانب من التكريم
ميسون أبو الحسن
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كرمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، اليوم، لجنة التحكيم من أساتذة الصحافة، المشاركين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، التي تنظمها النقابة كل عام.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الثقافية مساء اليوم الأحد، أسماء الفائزين باامسابقة، وكانت قد أعلنت اللجنة عن القائمة القصيرة للفائزين، الأحد 16 فبراير الجاري.

وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، إن عدد فروع المسابقة بلغ 25  فرعًا، مؤكدًا إلى أن المسابقة تشهد تنافس أكثر من  (569) زميلة وزميل للفوز بجوائزها.

وأضاف في بيان سابق للجنة، أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية في نسختها الجديدة هذا العام، تشهد إعلان القائمة القصيرة لأول مرة لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة، وتشهد المسابقة لأول مرة استحداث جائزة صحافة الفيديو لمواكبة التطور الذي شهدته المهنة، وكذلك جائزة الراحل حسين عبدالرازق في الصحافة الاستقصائية، بالإضافة إلى مضاعفة قيمة الجوائز العامة لتبلغ ١٥ ألف جنيه للجائزة الأولى و٨ آلاف جنيه للجائزة الثانية.
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