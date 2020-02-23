'الصحفيين' تكرم لجنة التحكيم في مسابقة جوائز الصحافة المصرية

كرمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، اليوم، لجنة التحكيم من أساتذة الصحافة، المشاركين في مسابقة جوائز الصحافة المصرية، التي تنظمها النقابة كل عام.





ومن المقرر أن تعلن اللجنة الثقافية مساء اليوم الأحد، أسماء الفائزين باامسابقة، وكانت قد أعلنت اللجنة عن القائمة القصيرة للفائزين، الأحد 16 فبراير الجاري.





وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف العام على مسابقة جوائز الصحافة المصرية، إن عدد فروع المسابقة بلغ 25 فرعًا، مؤكدًا إلى أن المسابقة تشهد تنافس أكثر من (569) زميلة وزميل للفوز بجوائزها.



