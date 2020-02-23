عاطف إمام: "المهرجانات ليست أغاني ولا صلة لها بالموسيقى"

قال الدكتور عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، إن المهرجانات ليس أغاني وليس لها صلة بالموسيقي والغناء.



وأضاف "إمام"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن مغنيين المهرجانات هي مجرد كلام يرددوه هؤلاء الأشخاص وليس أغاني.



وتابع عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق، أنه خلال العام الماضي كان هناك لجنة برئاسة حلمي بكر، وعضويته وعضوية الفنانة نادية مصطفى، وأحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين الحالي، والدكتور رضا رجب، وكيل أول النقابة، تنتخب بعض الأصوات للانضمام للنقابة، ودخل أحد المتقدمين وظل يتحدث فقط دون غناء، فأوقفه وقال له: "أنت كدا بتتكلم أنا عايزك تغني"، ليرد عليه: "هو دا الغناء".

