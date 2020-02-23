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لاعبو الزمالك في معسكر مغلق اليوم إستعدادًا للقمة

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:02 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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ينتظم فريق الكرة بالزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد إستعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الإثنين على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأبلغ الجهاز الإداري لاعبيه بعد نهاية مران اليوم بالانتظام في معسكر بأحد الفنادق بمدينة نصر إستعدادًا لمواجهة الغد بشكل طبيعي.

ولم تتضح الرؤية بصورة كاملة بعد بشأن لقاء الغد سواء بخوض المواجهة أو تأجيلها لأجل غير مسمى وسط رغبة نادي الزمالك في عدم خوض اللقاء وتأجيله.

وخاض الزمالك مرانه اليوم بشكل طبيعي بعد العودة من الإمارات مؤخرًا وحصد بطولة كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
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